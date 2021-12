Cade un palo della luce in viale Raffaello Sanzio, incidente evitato per un soffio

Una minicar ha rischiato di essere travolta da un palo della luce, schiantatosi sull'asfalto senza alcun preavviso in via Raffaello Sanzio. La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi del caso, come testimonia questo scatto inviato da un lettore alla nostra redazione, con inevitabili code nei pressi di piazza Abramo Lincoln. L'incidente è stato evitato davvero per un pelo. Probabilmente il vento ha influito sulla caduta del lampione, ma - data la pericolosità del fatto - sarebbe il caso di effettuare verifiche sul resto dell'impianto. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia.