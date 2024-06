Caduta di calcinacci al viale Jonio, circolazione interrotta

Questa mattina, intorno alle ore 8.30, calcinacci sono caduti in strada, all'altezza dell'incrocio tra viale Jonio e via Piave. Due le auto danneggiate ma, fortunatamente, nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i balconi dai quali sono caduti pezzi di intonaco. La circolazione, nel tratto di strada interessato, è stata interrotta.