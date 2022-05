Più di 200 grammi di "erba" nascosti in campagna, arrestato

Aveva più di 200 grammi di marijuana nascosti in campagna. E' stato così arrestato dai carabinieri di Caltagirone, si tratta di un 43enne originario del Calatino: in casa l'uomo aveva tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi e per la successiva vendita al minuto.

Contestualmente, nell’effettuare controlli sui soggetti detentori di armi da fuoco, è stato denunciato un uomo, 55enne calatino, perché deteneva un quantitativo di munizioni non denunciato alla competente autorità, né aveva comunicato la variazione di luogo di custodia di un fucile da caccia. Sia l’arma che le relative munizioni sono state sequestrate.