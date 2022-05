Calcio Catania, il comitato "Romolo Murri": "Da politici dovere morale di promuovere un progetto serio"

"Sia ben chiaro a tutti che la politica a Catania ha fallito a 360°, maggioranza e opposizione, da qualsiasi prospettiva la sia voglia vedere e qualunque tipo di argomento si voglia affrontare. Tra le tante voci di questa debacle c’è inevitabilmente la fine del Calcio Catania. L’assistere ai continui proclami degli assenti di ieri e che oggi, gli stessi, sono pronti a dire che stanno facendo tutto il possibile per restituire quantomeno la serie D, in una città di ben altri palcoscenici, è sconcertante". Il Comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, denuncia con una nota quello che viene definito come "ignobile teatrino" fatto di commenti di attuali sindaci ed ex primi cittadini di Catania che sui loro social hanno scritto fiumi di parole sul triste epilogo della società.

"Oggi - si legge ancora - bisogna ribadire che la serie D a Catania dipende solo ed esclusivamente dalla tradizione dei colori rossazzurri come blasone, calore dei tifosi e bacino di utenza. Certi politici rimasti alla finestra e che ora si mettono in prima linea hanno il dovere morale di adoperarsi e fare veramente squadra per sponsorizzare al meglio Catania, in contesti europei ed extraeuropei, con spot mirati e incisivi e trovare quei compratori seri che magari potrebbero farci dimenticare tutto questo in pochi anni".