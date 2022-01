Calcio Catania, quattro rossazzurri attualmente positivi al Covid19

Il Calcio Catania rende noto che sei tesserati non si sono aggregati al gruppo in occasione del raduno e della ripresa degli allenamenti, prevista per ieri perchè, a seguito di tamponi effettuati nei giorni di riposo, quattro calciatori sono attualmente positivi al Covid-19 e pertanto in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali.

Due atleti, pur negativi al Covid-19, osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata." L’intero Gruppo 1 (Gruppo Squadra) è stato sottoposto ai test molecolari e sierologici, il programma delle attività della prima squadra sarà conseguentemente ridefinito alla luce delle previsioni riportate nelle 'Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/22 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19'", si legge nella nota del Calcio Catania.