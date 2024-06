Caldo africano, c'è la data: quando arriva l'ondata di calore

Ci siamo. Dopo un mese di maggio all'insegna dell'incertezza e un inizio di giugno titubante, il caldo estivo sta per fare irruzione sull'Italia. Nel corso del fine settimana la saccatura responsabile del maltempo degli ultimi giorni si sposterà verso il Regno Unito, lasciando spazio a cieli sereni e a un aumento delle temperature.

Meteo, le previsioni per il weekend

Come di consueto, il passaggio non sarà repentino ma graduale, con qualche precipitazione e alcuni segnali di instabilità che continueranno a essere presenti, almeno nella giornata di sabato 15 giugno. Lombardia e Piemonte potrebbero essere le più colpite, mentre al Centro sono previsti annuvolamenti su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ma senza precipitazioni. Qualche addensamento anche per la giornata di domenica 16 giugno, soprattutto al Nord, con qualche piovasco tra Alpi e Prealpi, mentre il bel tempo inizierà a prendere piede nel resto dello Stivale. Qualche pioggia isolata anche in Sardegna, nel Lazio, in Umbria e in Abruzzo, con le temperature che inizieranno ad aumentare, in vista dell'ondata di calore prevista per la prossima settimana.

L'infografica di 3bmeteo

Quando arriva il caldo africano