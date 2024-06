Nel weekend torna il caldo, sabato bollino arancione anche a Catania

Le temperature salgono e l'Italia si colora di arancione nel bollettino del ministero della Salute sugli effetti delle ondate di calore. Sabato 29 giugno è prevista un'allerta di livello 2 in 17 città, tra cui Catania. In elenco anche: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Bollino verde, cioè nessun rischio per la salute, a Cagliari e Genova. Allerta gialla (livello 1) in tutte le altre città monitorate: Bari, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia. Nel capoluogo etneo, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, nel weekend sono previste temperature massime di 35 gradi.