Troppo caldo, bollino rosso da oggi a Catania: e si va verso una settimana bollente

Da oggi, domenica 16 luglio, la terza ondata di caldo investe l'Italia da nord a sud, con afa in aumento anche di notte e temperature record e anche a Catania, secondo il bollettino del ministero della Salute, è giornata da bollino rosso, il massimo livello di allerta. La prossima settimana potrebbe essere una delle più calde dell'anno, e forse di sempre. La "colpa" è di una bolla d'aria calda che dal nord Africa risale verso il nostro Paese, portando un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Si stima che i termometri arriveranno a superare i 40°C, soprattutto al centro sud e sulle isole. Un caldo intenso e diffuso che, secondo gli esperti, si estenderà a buona parte della prossima settimana e che manterrà valori oltre la media anche nelle ore notturne. Già da oggi 16 luglio i valori termici saliranno così di circa 8°C al di sopra dei valori medi e massimi.

La situazione peggiore sarà quella delle zone interne del sud Italia e delle isole maggiori, che andranno oltre i 40°C. Oggi bollino rosso (il massimo livello di allerta) in 16 città, secondo quanto riporta l'ultimo bollettino del ministero della salute che monitora 27 centri urbani: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta rossa, quindi, per rischio ondate di calore nelle città di Palermo, Catania e Messina. Lo comunica in un avviso anche la Protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore previste oggi 16 luglio. È prevista la pericolosità incendi media: "Il volontariato di protezione civile è attivato sul fronte della prevenzione e dello spegnimento degli incendi a supporto del corpo forestale della Regione Siciliana e dei Vigili del Fuoco ma non farà mancare, se necessario, la sua presenza per assicurare le attività di assistenza alla popolazione più fragile", spiega il direttore generale della Protezione Civile SIciliana, Salvo Cocina.