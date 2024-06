Temperature elevate in arrivo, domenica da bollino giallo per Catania

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata ma il grande caldo comincia ad avvolgere Catania. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala il primo bollino arancione per questo weekend. Le temperature sono destinate a salire verso i 35 gradi e oltre, in particolare nelle regioni e città meridionali.

L'arrivo di un anticiclone africano è la causa di questa ondata di calore che sta interessando il nostro Paese. In particolare, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania, per la giornata di oggi un bollino giallo e un'allerta 1, con temperature tra i 25 e i 36 gradi e una massima percepita di 36 gradi.

Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. Si raccomanda cautela ai cittadini, soprattutto anziani e bambini, e di evitare o ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.