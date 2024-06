Prime ondate di caldo, primi incendi che divampano: il piano operativo per l'emergenza

Prime ondate di calore in arrivo. Primi incendi. Ancora siamo nella fase del rischio, ma l'emergenza è dietro l'angolo. Ogni estate siamo abituati a ritrovarci nell'inferno di fuoco, da un momento all'altro. E, senza andare troppo lontano con i ricordi, lo scorso anno il conto è stato salato. Circa 150 immobili distrutti o danneggiati in tutta la Sicilia. Decine di auto bruciate. Reti idriche, elettriche e telefoniche, distrutte dalle fiamme. Zone di Catania rimaste senza luce e acqua per settimane. Aziende che hanno visto bruciare la loro attività, i loro mezzi di produzione, le strutture. Senza poi dimenticare i tanti boschi finiti in cenere: oltre 51mila ettari di terreno nell'isola, più del doppio rispetto alla media delle altre regioni italiane. E le discariche di rifiuti, in molti quartieri di Catania, possono diventare all'improvviso focolai di incendi mettendo in pericolo chi ci vive. Una situazione che ha portato la Regione, quest’anno, ad anticipare il piano antincendio.

Temperature elevate in arrivo

La Protezione civile regionale della Sicilia ha pubblicato l’avviso n. 121, valido dalla mezzanotte del 19 giugno e per le successive 24 ore. Un livello di "preallerta" che, come si legge nel bollettino, è caratterizzato da "condizioni meteo-climatiche e umidità del combustibile vegetale tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce". Nella provincia etnea sono attese temperature fino a 36/37 gradi. L'onda di calore aumenterà giorno dopo giorno e si porterà su valori sempre più elevati, con l’apice del caldo atteso tra giovedì e sabato, quando il clima si farà anche afoso. Caldo elevato, bassissima umidità, precipitazioni scarse, vegetazione secca e vento: sono, purtroppo, ingredienti di un cocktail che alimenta l'emergenza incendi. A peggiorare ancora di più la situazione c'è la mano dell'uomo. Spesso, infatti, si tratta di incendi dolosi, appiccati con consapevolezza dai piromani. I controlli, quest'anno, sono stati intensificati anche su questo fronte.

L'origine degli incendi Pur essendo classificati dall'Agenzia della protezione ambientale come disastri naturali, solo il 10-15% degli incendi scaturisce in forma naturale. L'altro 85-90% è provocato da cause umane: fiamme nate da rifiuti, mozziconi di sigarette ancora accesi e incendi dolosi. Gli incendi provocati da cause naturali tendono a svilupparsi durante periodi di clima caldo e siccità. In queste condizioni, la vegetazione normalmente verde può convertirsi in combustibile secco e infiammabile; i venti forti diffondono le fiamme rapidamente e le alte temperature favoriscono la combustione. In presenza di questi ingredienti, è sufficiente una scintilla, sotto forma di lampo, incendio doloso, cavi elettrici spezzati di una linea elettrica abbattuta, falò di un campeggio o mozzicone di sigaretta per creare il caos. Sono tre le condizioni, naturali o dovute all'azione umana, necessarie per lo scoppio di un incendio: presenza di combustibile, di ossigeno e di una fonte di calore. I vigili del fuoco riassumono questi tre elementi come "triangolo del fuoco"

Protezione civile in piena operatività

In Sicilia, il sistema di prevenzione e intervento antincendio è in piena attività. Ogni pomeriggio, alle 16:30, il dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana emette l'avviso per il giorno successivo. "Con questo bollettino le oltre 250 associazioni di volontariato e i 390 comuni dell'isola attivano le funzioni di prevenzione e di presidio del territorio per ridurre o evitare i danni da incendio boschivo e di interfaccia", ci spiegano dalla Protezione civile. La sala operativa regionale (Soris) monitora costantemente gli incendi e invia squadre di volontari di protezione civile, su richiesta di sindaci o dei Nopi, i funzionari regionali di protezione civile addetti al pronto intervento, per intervenire tempestivamente sui focolai, prevenendo il loro sviluppo in incendi di grandi dimensioni. E, quest'anno, la campagna antincendio boschivo è partita in anticipo. Con inizio il 15 maggio e fine il 31 ottobre, potrà contare sul contributo di 532 nuovi volontari specializzati nell'estinzione dei focolai e su altri 177 formati per promuovere la cittadinanza attiva e la riduzione dei rischi. Questi nuovi membri, che hanno partecipato ai corsi organizzati dal dipartimento della Protezione civile regionale nel corso del 2023, si uniranno alle squadre operative per supportare il corpo forestale della Regione Siciliana e il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questa costante attività già posta in essere ha dato i suoi frutti, scongiurando potenziali catastrofi. Lo scorso sabato notte 15 giugno, l'attività di presidio operata dal gruppo comunale di Protezione civile di Ragalna, ad esempio, ha impedito che un incendio di rifiuti alla periferia di Belpasso si trasformasse in un disastro di grandi proporzioni. "Grazie al pronto intervento del gruppo comunale di protezione civile di Ragalna - commenta Salvo Cocina, capo della protezione civile siciliana - è stato subito spento un incendio di rifiuti che stava espandendosi pericolosamente. Confermata ancora una volta l’origine dolosa di gran parte degli incendi". Solo un mese fa il gruppo comunale aveva ricevuto un pick-up e un modulo Aib (Antincendio boschivo) per migliorare la loro capacità di intervento. "Questo episodio dimostra l'efficacia delle misure di prevenzione e il valore degli investimenti in formazione ed in attrezzature per le squadre locali di protezione civile", conclude Cocina.

Che numero chiamare in caso di incendio?

Si può chiamare direttamente il 112 che inoltra la telefonata alla Centrale operativa competente per la tipologia di emergenza oppure chiamare le linee di emergenza (113, 115 nel caso dei vigili del fuoco,118) per poi essere reindirizzati in automatico alla centrale unica di risposta del numero unico di emergenza. Quando un cittadino compone il 112, si raffronta con quello che viene definito un 'operatore laico', la cui funzione è quella di capire che tipo di emergenza si stia rappresentando e come indirizzarla nella maniera più corretta, assegnando la chiamata in base alla competenza territoriale. Tutto questo avviene in una manciata di secondi. A spiegare, nel dettaglio, come funziona è Luigi De Luca, direttore del centro di formazione dei vigili del fuoco, responsabile per la comunicazione in emergenza e formatore di addetti alle sale operative: "La chiamata viene smistata per 'competenza istituzionale' alle sale operative di secondo livello (vigili del fuoco, polizia, carabinieri, 118, 1530) operanti sullo stesso territorio della centrale Unica di Risposta (Cur) dove si trovano gli operatori che rispondono alle chiamate fatte al 112, numero unico di emergenza (Nue)". Un modello simile è quello del 911 americano in cui c'è una grande centrale unica di risposta che chiede subito quale tipo di emergenza sia necessario affrontare. "Il 911 è nato ben prima del 112 e, in realtà, non prevede che il richiedente venga reindirizzato ad un ulteriore operatore della sala operativa di secondo livello, competente per la tipologia di richiesta di aiuto - spiega De Luca - Quindi, le affinità stanno solo nella 'laicità' dell'operatore, ovvero nel fatto che non si tratta di un vigile del fuoco o poliziotto o carabiniere o operatore del 118 o del 1530, bensì di un operatore che ha il solo compito di individuare il problema e passare la chiamata all'Ente di competenza, il quale si farà carico di 'gestire' la chiamata di soccorso, ovvero individuare i bisogni del chiamante e inviare le risorse necessarie". Il buon funzionamento di una sala operativa insieme ad un’appropriata qualificazione del personale addetto sono, quindi, aspetti fondamentali per una gestione funzionale ed efficace dell’attività di soccorso tecnico urgente. "Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, da più di un decennio, ha strutturato proprio un percorso di formazione che, oltre a prevedere le sessioni didattiche sull’uso degli applicativi gestionali, affronta anche le competenze 'non tecniche' finalizzate alla gestione della chiamata di soccorso. Si tratta di competenze di comunicazione nei momenti di crisi e in emergenza, di competenze di relazione e di ruolo, di capacità di lavorare in gruppo e di competenze di risoluzione dei conflitti e gestione dello stress", conclude De Luca.

Come comportarsi in caso di incendi Allontanarsi dal luogo dell’incendio cercando una via di fuga per raggiungere un’area di sicurezza. In presenza di bambini, anziani e diversamente abili, aiutarli a raggiungere le zone sicure. In presenza di fumo, stare bassi e respirare tramite un panno bagnato. Non avvicinarsi mai al fuoco e non tentare di recuperare gli effetti personali. Se non avete altra scelta, cercate di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. Non sostare con il proprio autoveicolo nelle strade e zone adiacenti all'incendio in quanto intralcereste i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca. Non accendere fuochi nelle aree boschive e non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, paglia o altri residui agricoli. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via bisogna accertarsi che sia completamente spento. Parcheggiando l’auto accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba. Non lasciare bottiglie o frammenti di vetro nel bosco: con il sole possono trasformarsi in potenziali accendini. Occorre gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile. Denunciare chi accende fuochi in aree pericolose.

Acireale, comune "virtuoso": mappatura inviata alla Regione

Sono 346 le diffide emanate ad oggi dal comune di Acireale a carico dei proprietari che non hanno provveduto a ripulire i propri terreni contravvenendo all’ordinanza sindacale per la prevenzione incendi. Di questi, alcuni hanno provveduto a regolarizzare la situazione. La mappatura della Task force, composta da dipendenti dei settori polizia locale, protezione civile e ambiente con il supporto di volontari Arcicaccia e di due droni, è stata inviata all’Assessorato regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, come previsto dalla circolare attuativa del 10 aprile 2024. Alla segnalazione consegue la richiesta di intervento al dipartimento per avviare gli interventi da parte del Servizio Territoriale Provinciale. “Considerati i rischi corsi dai nostri concittadini e i danni rilevanti anche al nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico nella scorsa stagione estiva, non possiamo temporeggiare o concedere deroghe. Ne va della sicurezza di tutti - dichiara il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo - Per questo, trasmessa la richiesta al dipartimento regionale allo sviluppo rurale, abbiamo comunque provveduto a creare una long list di aziende per intervenire in tempi rapidi in danno ai privati nei casi in cui sia accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità. Conclusi i termini dell’avviso, il dirigente dell’area ambiente e protezione civile Nicola Russo ha stilato un elenco di sette ditte specializzate che si sono rese disponibili a intervenire tempestivamente sulle situazioni pericolose. Nelle prossime ore stiamo ragionando sul da farsi per cominciare gli interventi in danno ai privati”.

L'attività di prevenzione pianificata in Prefettura

E' stata approntata una pianificazione specifica per la zona della “Playa”, che ha previsto l’intimazione ai lidi di operare gli interventi di pulizia necessari in chiave preventiva. Il comune di Catania, per la stagione estiva, sarà dotato di quattro autobotti. Fondamentale, come di consueto, il ruolo dei vigili del fuoco per l’attività istituzionale di soccorso tecnico urgente, al quale si è già accompagnata una campagna di prevenzione presso i comuni per indicare le priorità nell’attività di controllo del territorio da parte delle polizie municipali. Per la stagione estiva, inoltre, è stato attivato un distaccamento temporaneo nel territorio di Ragalna, specie per gli interventi che si dovessero rendere necessari nel territorio dell’Etna. Inoltre, prevista una convenzione con la Regione Siciliana per la riattivazione della sala operativa unificata con il corpo forestale ed il dipartimento della Protezione civile e per la dotazione di una squadra aggiuntiva dei vigili del fuoco che potrà operare nel territorio di Catania. Potenziata anche la 'Task force' del dipartimento regionale della Protezione Civile che si è dotata di 9 nuovi moduli antincendio, dislocati in altrettanti comuni della provincia in aggiunta ai 29 già esistenti. Sarà operato un pattugliamento congiunto con il corpo forestale regionale, secondo una pianificazione di dettaglio con i distaccamenti del territorio provinciale, che riguarderà anche luoghi sensibili, quali presidi ospedalieri e Rsa. Il Dipartimento metterà, inoltre, a disposizione una mappatura della dislocazione delle autobotti per un più razionale ed efficace utilizzo in caso di necessità. Il corpo forestale regionale ha, inoltre, proceduto all’acquisto di 21 nuove autobotti da destinare alla provincia di Catania, di cui 21 da mille litri per i distaccamenti, 2 da quattromila litri per Nicolosi e una da diecimila litri di acqua potabile per il capoluogo.

Grazie all’intervento della commissione straordinaria di Randazzo, che ha consentito il ripristino dell’elipista, su questo territorio potrà operare anche un elicottero della Forestale. Da giugno già sono operative 600 unità, a cui si aggiungono gli oltre mille lavoratori del dipartimento per lo sviluppo rurale che saranno impiegati in attività di scerbatura, in primo luogo nelle aree del demanio forestale e, successivamente, nelle aree archeologiche. Particolare attenzione per le aree protette dell’Oasi del Simeto, del Parco dei Nebrodi e del Parco dell’Etna. Il comando stazione elicotteri della Marina Militare ha, infine, confermato la presenza fissa di un velivolo al quale, in caso di necessità, potrà aggiungersene un altro. Supporto è stato assicurato anche dai rappresentanti di Anas – per le strade statali dove potrà operare anche un’autobotte da seimila litri - e Cas, lungo la A18 dove per scerbatura e pulizia delle aree a ridosso dell’autostrada. Infine, a disposizione anche il potenziamento delle unità cinofile della Protezione civile impegnate nella ricerca di persone disperse, come spiega Francesco Scuto del reparto Magnavis: "Quando si avvicina il periodo dell'emergenza incendi, diamo il nostro supporto sia nella fase della prevensione con eventuali avvistamenti di focolai che possono degenerare sia nella fase dell'assistenza alla popolazione e soccorso ad esempio durante l'evacuazione. Lo scorso anno, ad esempio, siamo intervenuti durante l'incendio che, a fine luglio, ha colpito la frazione di San Nicolò, ad Aci Catena, distruggendo diversi ettari di terreno, una lavanderia industriale, auto, una scuola e un parco pubblico".

