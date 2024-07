Meteo, l'anticiclone africano non molla: preallerta per il rischio incendi anche a Catania

L'anticiclone africano non molla. Anche in questa seconda domenica di luglio e per l'inizio della prossima settimana, a farla da padrona saranno le alte temperature, che alimentano anche il rischio incendi. Secondo i dati riportati da 3bmeteo.com e dal bollettino della Protezione Civile, a Catania la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 35 gradi, con un rinforzo della ventilazione da est/sud-est nella seconda parte della giornata. I gradi percepiti saranno però 37. In relazione all'avviso del 14 luglio, l'avviso mantiene un livello di generica preallerta in relazione al rischio incendi. Le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Mentre, per quanto riguarda le ondate di calore, viene indicato il livello 1 di 3.

Ieri, intanto, si è tornato a parlare a livello locale e regionale, dei rischi connessi all'esposizione dei lavoratori al sole diretto durante le ore più calde della giornata. I segretari generali di Uila e Feneal Uil Sicilia, Nino Marino e Nino Potenza, hanno lanciato un appello-denuncia al presidente Renato Schifani, chiedendo un provvedimento che imponga l'astensione dal lavoro per gli operai dalle 12 e 30 alle 16 fino al 31 agosto. La maggioranza del consiglio comunale di Catania ha invece respinto la mozione presentata dal capogruppo del Pd, Maurizio Caserta, e sostenuta da tutta l'area progressista (Partito Democratico, Movimento Cinquestelle e Alleanza Verdi-Sinistra) che chiedeva al sindaco di adottare ordinanze restrittive per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature.