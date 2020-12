Il calendario 2021 della Caritas dedicato a chi dorme per strada

E' pronto per la distribuzione il calendario 2021 della Caritas Diocesana di Catania. “Per tetto… il cielo - Storie di chi dorme per strada”: questo il titolo scelto dall’organismo diocesano per coinvolgere volontari e fratelli assistiti in un processo di ascolto reciproco. Il calendario raccoglie dodici storie di senza dimora che hanno voluto regalare pezzi delle loro esistenze per ricordare a tutti che il confine tra una vita considerata “normale” e una vita per strada è spesso assai labile. All’interno del calendario anche un’ampia documentazione fotografica, inserita nel pieno rispetto della dignità e della privacy dei soggetti. Il progetto punta a sensibilizzare i cittadini, offrendo una panoramica sulle vite di coloro che non hanno una casa: un signore abbandonato dalla moglie che vive da oltre un decennio per strada, un ragazzo che faticosamente cerca di disintossicarsi, un padre allontanato dalla famiglia che prova a sbarcare il lunario, uno che teme per il suo giaciglio e un altro che condivide gioie e dolori con oltre una ventina di cani.

Sono solo alcune delle storie che tanti fratelli hanno voluto raccontare ai volontari dell’organismo diocesano per testimoniare una vita invisibile a molti eppure presente nelle esistenze di tanti. L’edizione è impreziosita dalle riflessioni dell’Arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, e del direttore della Caritas Diocesana di Catania, don Piero Galvano. Per richiedere una copia del calendario, è possibile scrivere a comunicazione@caritascatania.it