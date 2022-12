Misterbianco, dal 2 gennaio il calendario della raccolta differenziata

Partirà da lunedì 2 gennaio il calendario per la raccolta dei rifiuti differenziati che nei prossimi giorni sarà anche suddiviso ai cittadini in formato cartaceo affinché tutti i residenti abbiano chiaro il tipo di rifiuto da conferire giornalmente per la raccolta porta a porta. L'isola ecologica di via Garibaldi resterà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e nel pomeriggio nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18. L’isola ecologica resterà aperta anche la domenica limitatamente alla mezza giornata mattutina dalle ore 9 alle 13. Il calendario contiene anche l’indicazione dei rifiuti che si possono conferire direttamente in discarica portando con se l’ultima bolletta Tari pagata.