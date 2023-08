Call center sconosciuto al fisco, eseguito un sequestro da 7 milioni di euro

La guardia di finanza ha recentemente concluso nel territorio di Paternò una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale sconosciuta al fisco, che ha permesso di constatare l’omessa dichiarazione di oltre 12 milioni di euro, con un'evasione alle imposte dirette per 4 milioni e mezzo di euro all’iva, per un milione e mezzo all'Irap per 650 mila euro. L’attività ispettiva è stata svolta dai finanzieri della compagnia di Paternò ed ha riguardato il periodo 2017-2023. Nello specifico si tratta di un call center specializzato nella promozione e stipula di contratti energetici e telefonici per conto di aziende operanti sul territorio nazionale. E' stata riscontrata una totale evasione fiscale. Dopo aver avuto riscontro delle gravi violazioni tributarie, con l'esame degli aspetti contabili e gestionali dell’impresa, si è proceduto ad un’accurata analisi delle movimentazioni bancarie acquisite per effetto di indagini finanziarie che hanno riguardato 18 rapporti bancari nazionali e 2 conti correnti esteri.

I rapporti bancari con sede in Lituania e Germania registravano oltre 22 mila operazioni prive di documentazione idonea. Il responsabile della ditta è stato denunciato alla Procura di Catania con l'accusa di infedele ed omessa presentazione della dichiarazione annuale . Inoltre, gli investigatori sarebbero risaliti all’acquisto in Lituania di criptovalute per circa un milione di euro, per le quali la persona in questione avrebbe utilizzato parte dei proventi derivanti dall’evasione delle imposte. Questa "mossa" gli è valsa anche una segnalazione all'autorità giudiziaria per autoriciclaggio. E' stato quindi richiesto il sequestro per equivalente per oltre 7 milioni di euro e l’adozione di misure cautelari fiscali agli uffici finanziari competenti.