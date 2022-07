Calogero Coniglio ufficializza il suo passaggio alla Cisl Fp

Calogero Coniglio ha sempre messo a disposizione dei lavoratori la sua esperienza maturata come sindacalista ed è esperto in materia di vertenze, sanità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è sempre battuto per quei lavoratori che subiscono ingiustizie, facendo prevalere il senso di responsabilità. Noto particolarmente per avere svolto anche una difficile battaglia contro le aggressioni ospedaliere a operatori sanitari, chiedendo sicurezza, posti polizia, vigilanza armata, impianti di videosorveglianza nei pronto soccorso e denunciando negli anni 72 aggressioni negli ospedali siciliani, nei tanti incontri avuti con le aziende sanitarie e ospedaliere, Prefetti e Questori.

A seguito delle sue denunce è nata anche l’iniziativa di alcune forze politiche a presentare interrogazioni parlamentari e un disegno di legge contro le aggressioni negli ospedali e nelle guardie mediche del Ssn. Una lunga carriera, oltre 20 anni, al servizio dei lavoratori. Iniziando nel Nursing Up, aderendo poi al Cni-Fsi Coordinamento Nazionale Infermieri della Fsi, ha ricoperto la carica di segretario territoriale Catania, segretario regionale, per poi assumere, nel settembre 2016 la carica di Coordinatore Nazionale Infermieri e di Comparto Fsi-Usae partecipando al tavolo contrattuale nazionale in Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle audizioni al Senato.

Alla fine dell’incarico nazionale, raggiunto il massimo della carriera sindacale, ha dichiarato che il “sindacato non è un mestiere ma un servizio”, accettando la richiesta di collaborare con la Cisl. Coniglio sottolinea che dietro la sua scelta non ci sono motivi gravi, non si è registrata una rottura, ma non sussistono più le condizioni per la permanenza. Coniglio si è dedicato per tanti anni alla formazione degli operatori sanitari ed è anche autore di alcune pubblicazioni giuridiche e assistenziali delle professioni sanitarie, e politiche.

"Da oltre 20 anni conosco Sottile – continua Coniglio - siamo stati compagni di università, mi ha coinvolto e fortemente trascinato in questo ambizioso progetto, tra noi c’è un grande rapporto di amicizia e stima. Ringrazio Danilo Sottile, Paolo Montera e Marco Corrao, rispettivamente Segretario Generale Catania, Segretario Generale e il Segretario Regionale della Cisl Fp Sicilia, per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato. Con Coniglio passano alla Cisl Fp anche Maurizio Cirignotta, sindacalista che ha condiviso senza interruzioni questo percorso, i dirigenti sindacali Biagio Cirino, Domenico Muscia, Mario Lauceri, Gaetano Zappalà, Nazareno Carbone e Gabriele Battaglia. Sono felice per l’arrivo di Coniglio, del suo gruppo di dirigenti sindacali ed eletti Rsu - commenta Danilo Sottile Segretario Generale Cisl Fp Catania contattato telefonicamente – perché il loro ingresso rafforza ulteriormente la rappresentanza e la qualità della Cisl in provincia di Catania. Colonna portante del panorama sindacale della nostra regione, grazie alla sua esperienza e capacità organizzativa, è noto che è stato un aiuto fondamentale per i Lavoratori, è un sindacalista di alto profilo. Auguro a Coniglio un buon lavoro in Cisl - continua Sottile – gli importanti incarichi di spessore, prestigiosi e il ruolo che andrà a ricoprire richiedono grande professionalità e competenza e il suo curriculum, nonché il profilo personale, professionale, sindacale e la serietà manifestata nelle tante esperienze maturate in tanti anni di attività sindacale, mi rendono certo che il suo lavoro alla Cisl sarà più che proficuo e potrà contare sulla collaborazione di tutti i dirigenti sindacali della segreteria”. Sottile attribuirà a Coniglio le deleghe di contrattazione pubblica, privata, relazioni politiche e istituzionali".