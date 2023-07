Aeroporti e ondate di calore, i parlamentari FdI: "Dichiarare lo stato d'emergenza in Sicilia"

I parlamentari siciliani di Camera e Senato e il gruppo dell'Assemblea regionale siciliana di Fratelli d'Italia chiedono al governo regionale e nazionale lo stato di emergenza per la Sicilia, a seguito della situazione drammatica che sta vivendo.

Danno senza precedenti

"L'emergenza incendi e la straordinaria ondata di calore hanno messo in ginocchio l'isola, dove, la chiusura dei due principali aeroporti di Catania e Palermo, uno da oltre una settimana, l'altro per alcune ore, ha di fatto isolato la regione. Senza trascurare i numerosi disservizi dovuti all'assenza di luce e acqua. Quello che si sta verificando è un danno senza precedenti.

Aiutare le imprese

Si rischia di tornare ai numeri pre-pandemia, proprio nel periodo di picco dei flussi turistici e del rientro alla terra d'origine di decine di migliaia di persone, con perdite economiche enormi". Per i parlamentari "tali ragioni impongono la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza per la Sicilia e di individuare, come primo atto, i fondi a sostegno delle imprese e convocare subito un tavolo per affrontare l'emergenza nell'immediato. Subito dopo occorre una riunione interministeriale per individuare le responsabilità, se ve ne fossero, a cominciare da Enel, e prevedere tutti gli interventi per evitare che quanto sta accadendo in questi giorni non si verifichi mai più".