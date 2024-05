Caltagirone, il consiglio comunale approva il bilancio stabilmente riequilibrato

Il Consiglio comunale di Caltagirone ha approvato con 10 voti favorevoli dei i consiglieri di centrosinistra, e l'astensione di 8 consiglieri di del centrodestra presenti in aula, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2021-2025 adottata dalla Giunta municipale e munita del parere favorevole dei revisori dei conti.

Sul provvedimento pendeva la spada di Damocle dello scioglimento dell’assise se nel termine di 5 giorni, come disposto dal commissario ad acta Francesco Riela, essa non avesse provveduto ad approvare la proposta deliberativa in questione. L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sarà adesso trasmessa al Ministero dell’Interno per le valutazioni del caso e la definitiva approvazione. L’argomento è stato illustrato dal sindaco Fabio Roccuzzo: “Abbiamo determinato una forte riduzione della spesa corrente (circa 5 milioni in meno dal 2021 al 2025), aumentato le entrate tributarie ed extratributarie (1,5 milioni nel quinquennio) e condotto una dura lotta all’evasione fiscale, con il recupero di 6 milioni che sono stati trasferiti all’Organismo straordinario di liquidazione per il pagamento dei debiti accertati alla data del 31 dicembre 2020 e ammontanti a 32 milioni. Inoltre, grazie a una norma nazionale del dicembre 2023 a cui l’Anci ha molto lavorato, è stato possibile prevedere, nei bilanci 2024 e 2025, la quota del Fondo anticipazione di liquidità per pagare le quote dei mutui e dei prestiti da rimborsare. L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – ha aggiunto il sindaco – è il primo pilastro attorno al quale costruire un processo di efficientamento della macchina amministrativa e di risanamento dei conti di un ente, quale il nostro Comune, che è strutturalmente deficitario. Ma servirà corresponsabilità da parte dei cittadini che, col corretto versamento dei tributi, sono chiamati a garantire l’erogazione di servizi di fondamentale importanza”.