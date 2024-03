Caltagirone, prorogato dall’Ast il servizio di trasporto urbano

L’Azienda siciliana trasporti, su richiesta del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo ha prorogato al 30 giugno la durata del servizio di trasporto urbano che era in scadenza sabato 30 marzo. Ancora tre mesi, quindi, per consentire, nel frattempo, di trovare una soluzione alternativa. “Ringraziamo l’Ast – dichiara Roccuzzo – per avere accolto la richiesta di proroga, permettendo così che vengano esperite le procedure previste dalla legge per individuare un altro soggetto a cui affidare la gestione del servizio. Con l’assessore ai Trasporti e vicesindaco Paolo Crispino e d’intesa con l’ufficio Trasporti, sono impegnato a evitare ogni eventuale sospensione del trasporto urbano e a pianificare adeguati interventi per un nuovo e più qualificato servizio, che tenga conto della conformazione urbanistica della città e dei reali bisogni degli utenti”.