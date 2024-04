Servizi di pattugliamento dei carabinieri, 3 denunciati e 3 patenti ritirate

Nell’ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sereni”, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, sia residenti che turisti, che numerosi affollano le strade di Caltagirone, i carabinieri della radiomobile di Caltagirone hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali vie cittadine nonché nelle arterie che conducono ai comuni limitrofi. Identificate oltre 80 persone ed effettuato accertamenti su più di 50 veicoli. Tali controlli hanno portato i carabinieri a denunciare all’autorità giudiziaria due conducenti, già conosciuti alle forze dell’ordine, per guida senza patente, in quanto fermati alla guida dei propri veicoli senza possedere il titolo autorizzativo.

In particolare, un 33enne residente a Granieri è stato controllato più volte nell’ultimo biennio mentre era alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata dall’autorità prefettizia. Inoltre, un 25enne di Caltagirone è stato fermato più volte nell’ultimo biennio nonostante non avesse mai conseguito la patente. Nei confronti di entrambi, i militari hanno proceduto a confiscare le autovetture.

Nel corso di uno dei posti di blocco, è stata sottoposta a controllo una Fiat 500 all’interno della quale vi erano un uomo già noto ai carabinieri. Avendo il sospetto potesse nascondere della droga, i militari hanno proceduto a perquisire il veicolo, trovando 8 grammi di cocaina e 0,50 grammi di hashish, ben nascosti in svariati punti dell’autovettura, nonché un bilancino di precisione. Pertanto l’uomo, un 27enne di Caltagirone, è stato denunciato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio” di stupefacente. Sono state elevate sanzioni amministrative in violazione delle norme del Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 3.000 euro, principalmente per mancanza di copertura assicurativa e di revisione.

Infine, durante un posto di controllo effettuato nella parte nord della città, sono state ritirate le patenti di tre giovani, di anni 22, 25 e 29, in quanto le ispezioni svolte hanno consentito ai carabinieri di sequestrare dell’hashish e della marijuana che i ragazzi avevano con loro, per un quantitativo che la legge definisce “per uso personale”, ma dal quale consegue il ritiro del titolo di guida.