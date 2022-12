Caltagirone, chiude il reparto di cardiologia: convocato consiglio comunale straordinario

Il Consiglio comunale di Caltagirone si riunirà in seduta straordinaria e urgente alle 19 di giovedì 15 dicembre, per occuparsi della gravissima situazione dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone alla luce dell’avvenuta chiusura, per l’incredibile carenza di medici, dell’unità operativa di Cardiologia e del Nodo della Rete Ima (Infarto miocardico acuto) Bacino CT-RG-SR.

Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, che si è riunita oggi del municipio, manifestando “forte allarme”. Saranno invitati alla seduta l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, i vertici provinciali e locali dell’Asp di Catania, i deputati all’Ars eletti in provincia di Catania e i sindaci del territorio. “Intendiamo contribuire a mantenere altissima l’attenzione su una situazione che determina grande preoccupazione per il presente e il futuro del nostro nosocomio, insostituibile presidio a tutela del diritto alla salute dei residenti in un vasto comprensorio”, ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Francesco Incarbone .