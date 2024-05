Caltagirone, cominciati i lavori nella scalinata di via Gurgone

Sono cominciati, su iniziativa dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, i lavori (445.720,00 euro) di rigenerazione urbana della scalinata di via Gurgone, nel quartiere Acquanuova. Si tratta di risorse statali (decreto di finanziamento del 30 dicembre 2021) che rientrano fra gli investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

“I lavori – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e alla Rigenerazione urbana, nonché vicesindaco Paolo Crispino – si concluderanno nei primi mesi del 2025 e serviranno a riqualificare, attraverso un progetto di altissimo profilo, un luogo che si trova in uno dei quartieri più antichi della città che necessita di adeguati interventi. Lo stesso quartiere è interessato dai lavori in corso ai Fontanoni del Gagini e a quelli, di prossimo avvio, nella vicina scalinata di via Lo Nobile”.