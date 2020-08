Donna trovata morta in un condominio, indaga la polizia

Una donna, Caterina Distefano, di 46 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un condominio a Caltagirone. Indagini in corso da parte della polizia: gli agenti stanno interrogando il marito della vittima e stanno sentendo i vicini e i soccorritori che hanno raccontato di avere sentito delle urla nel primo pomeriggio. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la coppia fosse in crisi e che avesse avviato le procedure per la separazione e gli inquirenti stanno battendo questa pista: numerosi sarebbero stati i litigi tra la coppia nell'ultimo periodo.

