A Caltagirone una giornata dedicata al contrasto del gioco d'azzardo patologico

Domani 22 maggio, con la giornata no-slot, si conclude il progetto di prevenzione del gioco d’azzardo patologico (Gap), promosso e realizzato sul territorio provinciale dall’Uoc servizio territoriale dipendenze patologiche, con la supervisione della direzione sanitaria dell’Asp di Catania.

La giornata no-slot, organizzata dal Ser.T di Caltagirone, si svolgerà a partire dalle ore 9, presso la Città dei Ragazzi “L. Sturzo”.

Previste attività specifiche e stand informativi gestiti dagli studenti che hanno partecipato al progetto.Sono stati 31 gli Istituti scolastici della provincia che hanno aderito all’iniziativa, coinvolgendo 5.263 alunni, di cui il 46% maschi e il 54% femmine di età compresa tra i 13 e i 18.

In ciascun Istituto, le 8 equipe multidisciplinari istituite presso i Ser.T. aziendali, hanno realizzato interventi di formazione/informazione con alunni, docenti e genitori. Negli Istituti che ne hanno fatto richiesta è stato avviato anche lo Sportello di ascolto Gap. Attraverso la metodologia della peer education gli alunni sono stati aiutati a conoscere e a comprendere il proprio comportamento verso il gioco d’azzardo, i rischi di sviluppare dipendenze, i segnali, le conseguenze e le modalità di intervento.

Nell’ambito delle attività progettuali sono stati, inoltre, avviati gruppi psico-educativi per giocatori problematici e per i familiari, e un ambulatorio Gap, sito in via Pasubio, 19 a Catania. L’ambulatorio si occupa della presa in carico di persone che presentano un disturbo da gioco d’azzardo, offrendo consulenza multiprofessionale. Per info, chiamare i numeri 095.2540602/608.