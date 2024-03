Caltagirone, la giunta comunale ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato

La giunta municipale di Caltagirone ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il provvedimento, dopo il parere del Collegio dei revisori, sarà trasmesso al Consiglio comunale. “E’ sicuramente una buona notizia, così si vede la luce in fondo al tunnel" ha dichiarato il sindaco Fabio Roccuzzo.

L'approvazione era un atto atteso, dopo la dichiarazione di dissesto del 16 giugno 2022 resasi necessaria per un disavanzo acclarato di 63 milioni di euro risalente agli esiti del consuntivo 2020.

"È il frutto di un lavoro straordinario di riduzione della spesa corrente e di recupero dell'evasione fiscale un lavoro di squadra che ha impegnato tanti, dal segretario generale, ai dirigenti, agli altri appartenenti alla macchina comunale", - ha aggiunto il sindaco. "Senza fare macelleria sociale, siamo riusciti a portare avanti un’azione non facile, che ha adesso consentito il raggiungimento di questo risultato. Ma, per completare e rendere duraturo il virtuoso percorso di risanamento, serve il concorso di tutti: non è possibile che, oggi, un cittadino su 2 non paghi i tributi". L'appello ai cittadini: "Pagare le tasse al Comune è necessario per garantire servizi di qualità, dalle scuole alle strade. Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti utili per disporre di un fisco amico. Adesso più che mai, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, concorrendo a far uscire il Comune da una situazione strutturalmente deficitaria, nel segno della corresponsabilità."