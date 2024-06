Caltagirone, da martedì 25 giugno lavori di manutenzione nelle strade della città

Su iniziativa dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, sono al via interventi di manutenzione straordinaria in numerosissime strade di Caltagirone, specie in quelle che presentano maggiori criticità. L’obiettivo, come indicato dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino, è "restituire ad esse condizioni di migliore transitabilità e sicurezza, andando incontro, peraltro, alle legittime richieste giunteci dai cittadini".

I lavori in questione cominceranno martedì 25 giugno e si concreteranno nella riparazione di buche e marciapiedi, interessando in alcuni casi pure le caditoie. Questo l’elenco delle vie interessate nelle prime tre giornate: martedì 25 le vie Giorgio Arcoleo, Incrocio San Luigi, Crocellà, Principessa Maria Josè e Principe Umberto; mercoledì 26 il viale Mario Milazzo, la piazza Falcone e Borsellino, il viale Europa, la via Madonna della Via e il Villaggio Musicisti; giovedì 27 giugno le vie Amerigo Vespucci, Galleria Euclide, Cristoforo Colombo, Diodoro Siculo e Duca di Camastra.

A seguire i lavori in molte altre strade tanto della zona nuova, quanto del centro storico. Prevista qualche difficoltà alla circolazione. "Ci scusiamo con i cittadini – continua Crispino -, ma è inevitabile per consentire interventi tanto attesi e utili. Peraltro abbiamo aspettato la conclusione dell’anno scolastico e la conseguente diminuzione del traffico nelle ore di punta per ridurre al minimo i disagi".