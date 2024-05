Caltagirone, si è insediato il nuovo comandante dei vigili urbani

Ha preso servizio il nuovo comandante della polizia municipale di Caltagirone. Si tratta di Domenico Martino, 39 anni, originario di Pomarico, in provincia di Matera, incaricato a tempo pieno per 3 anni dal sindaco Fabio Roccuzzo dopo la “vacatio” apertasi con il congedo del colonnello Renzo Giarmanà, andato in pensione dall’1 marzo scorso.

Martino ha già ricoperto il ruolo di comandante dei vigili urbani in diversi Comuni di Calabria, Basilicata e Puglia quali Rosarno, Gioia Tauro, Alberobello, Lagonegro, Vietri di Potenza e Pomarico. “Affronto con entusiasmo e grandi motivazioni questa nuova sfida, che per me costituisce pure un’opportunità di ulteriore crescita professionale dato il ruolo dirigenziale che sono chiamato a ricoprire – ha detto il nuovo comandante durante la cerimonia di insediamento nei locali del Corpo, in via Fontanelle – Credo molto nel lavoro di squadra e sono fiducioso che, tutti insieme e potendo contare sulla vicinanza e il supporto dell’Amministrazione comunale, possiamo fare molto”.

“L’arrivo del dr. Martino – ha sottolineato l’assessore alla Polizia municipale, alla Sicurezza, Legalità e alla Protezione civile Giuseppe Fiorito -, colmando il vuoto creatosi con il congedo del dr. Giarmanà, potrà sicuramente contribuire al miglioramento dei servizi e delle attività della Polizia municipale, con ricadute positive sull’intera comunità”.

“Auguro al nuovo comandante buon lavoro – ha dichiarato il sindaco Fabio Roccuzzo – Ringrazio il dottor Giarmanà per la preziosa azione svolta in questi anni e, uno per uno, i vigili urbani per le incombenze che, pur tra tante difficoltà, espletano quotidianamente”. Come ribadito dal sindaco e dall’assessore, “l’obiettivo prioritario dell’amministrazione resta, dopo l’esperimento di tutte le procedure per il risanamento dei conti, l’incremento del monte ore dei vigili oggi a 24 ore e, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità degli enti locali, l’aumento dell’organico attingendo alla graduatoria del concorso”.