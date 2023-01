Caltagirone, al via i lavori di ristrutturazione del palasport "Pino Puglisi"

Sono cominciati a Caltagirone i lavori per l’efficientamento energetico e per la fornitura di arredi sportivi del palasport “Don Pino Puglisi”. Si tratta del progetto finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie”, a cui il Comune ha partecipato nel novembre 2020, destinato a finanziare interventi per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica e alla diffusione di attrezzature sportive. L'importo complessivo per la sistemazione dell'impianto sportivo di via Delle industrie è di 690mila euro.

“Abbiamo reso esecutive le attività progettuali già istruite dalla precedente amministrazione – dichiarano il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino – Con questi lavori l’intero Palasport sarà reso autosufficiente da un punto di vista energetico. Nel contempo, grazie alla connessione anche nella rete dell’energia prodotta e non utilizzata, si determinerà un consistente risparmio per il Comune e la comunità. L’impianto, dotato di arredi adeguati, diventerà sempre più polifunzionale e in grado di ospitare attività ed eventi sportivi e spettacoli”. “Si tratta – sottolinea l’assessore allo Sport Luca Giarmanà – di interventi di grande utilità. L’efficientamento energetico, funzionale all’abbattimento dei costi di gestione, e l’acquisto di arredi sportivi, necessari per la più piena fruibilità dell’impianto, sono gli ultimi passi prima di poter definitivamente mettere nel migliore dei modi, a disposizione della città, questa struttura che costituisce una grande risorsa sportiva e culturale. L’auspicio – conclude l’assessore - è che ciò possa avvenire già entro l’estate prossima."