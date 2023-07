Pnrr, a Caltagirone 8 milioni per ristrutturare il quartiere ex Matrice–Sant’Agostino

Consegnati dall’Amministrazione comunale all’impresa aggiudicataria i lavori, finanziati per otto milioni di euro col Pnrr , per l’incremento della qualità del decoro urbano e la rifunzionalizzazione eco-sostenibile del quartiere ex Matrice – Sant’Agostino (area Unesco).

Facoltà di Architettura di Catania consulente

Questa cifra consistente permetterà di dare corpo al progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale con la consulenza tecnica della Facoltà di Architettura di Catania e Siracusa, che prevede la riqualificazione degli spazi pubblici tramite la pavimentazione in pietra lavica di strade, scalinate e piazze; efficientamento energetico oltre che interramento delle linee elettriche di pubblica illuminazione e installazione di mensole artistiche di supporto alla nuova illuminazione a Led; realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dei residenti lungo la via Monsignor Gerbino: costruzione, sotto la stessa via Monsignor Gerbino, di un hub per bus turistici con annesso punto d’accoglienza per i visitatori, a servizio del Museo regionale della Ceramica, che avrà la sua sede definitiva nell’immobile di Sant’Agostino, già in fase avanzata di ristrutturazione; creazione di un centro sociale prospiciente la via Serbatoio dopo la demolizione di alcuni edifici fatiscenti; realizzazione di un giardino pubblico soprastante l’area dell’antico serbatoio dell’acquedotto comunale (alle spalle del Museo).

Fine lavori nel 2026

I lavori si concluderanno entro la fine del 2026. “Si tratta di risorse molto importanti – sottolinea l’assessore alla Rigenerazione urbana e ai Lavori pubblici, nonché vicesindaco, Paolo Crispino –, con cui potremo riqualificare il tessuto urbano di un’area significativa sotto molteplici aspetti, primi fra tutti quelli turistici. Infatti gli interventi pongono al centro il Museo regionale della Ceramica, i cui interventi di ristrutturazione, a cura della Regione e della Soprintendenza, sono in fase avanzata. Grazie ai lavori al via – aggiunge Crispino – il quartiere diventerà punto di riferimento per i turisti, ma ci auguriamo pure possa, attraverso le azioni di rigenerazione urbana, ripopolarsi di residenti, attività commerciali e altro”. “Un passo avanti significativo – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo – nel percorso di valorizzazione della parte più antica della città. Con i quasi 8 milioni di euro ottenuti da questa Amministrazione nell’ambito del Pnrr, in tre anni potremo riqualificare aree di notevole interesse storico ma, purtroppo, oggi assai degradate. Prevista la creazione di servizi di qualità per i residenti e i visitatori. Ringrazio il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo – conclude il primo cittadino -, con il quale, a inizio settembre, illustreremo nel dettaglio i singoli interventi che saranno posti in essere”.