Caltagirone Short Film, ecco i cortometraggi fuori concorso

Il Caltagirone Short FilmFest annuncia i cortometraggi fuori concorso. Si preannunciano tre giornate e altrettante serate ricche di eventi, proiezioni e incontri che si terranno in alcuni degli spazi più suggestivi del centro storico del comune catanese, luogo insignito del titolo di Patrimonio Culturale dell'Unesco nel 2002.

La terza edizione della kermesse che promuove il cinema giovane e innovativo e che si terrà dal 13 al 15 luglio, ospita l'anteprima mondiale de L'estate di Virna, un cortometraggio scritto e diretto dal regista salentino Alessandro Zizzo. Il racconto di genere dramedy mostra l'evoluzione del rapporto tra Virna (Anna Safroncik) e Giulio (Adelmo Togliani), una coppia che ha condiviso un sentimento fortissimo e che ora si trova a fare i conti con due visioni opposte del concetto di amore. La sezione fuori concorso prosegue con Alone, un corto scritto e diretto da Alfio Sorbello con le musiche del compositore e cantautore Fernando Alba. Un'opera drammatica che si colloca in un'epoca fatta di apparenza e finzione nella quale crediamo di essere circondati dagli altri. In questo contesto Andrea (Andrea Bezziccheri) viene sorpreso da un raro fenomeno atmosferico, l'alone del XXII grado, che gli permette di entrare in una realtà sconosciuta. Si ritrova così a vivere e combattere i suoi incubi più inquietanti e remoti. Spazio alla commedia con Amici di Sempre per la regia di Christian Marazziti e un cast corale che comprende, tra gli altri, Morena Gentile, Dario Bandiera, Carlo Conticini, Nadia Rinaldi e lo stesso Christian Marazziti. Valentina (Morena Gentile) ha creato una chat di gruppo con i suoi ex compagni di classe per organizzare una rimpatriata. La festa è molto attesa e dinanzi a quel ventaglio di varietà umana che si è riunito, Valentina dovrà fare un annuncio molto importante. Il regista Fabio Cillia presenta L'albero di Noce, un cortometraggio che regala allo spettatore momenti di riflessione sulla terza età, che può essere proficua, se vissuta con una visione positiva della vita. La disgrazia fisica di Enzo (Enzo Sasso) si stempera nell'estroversione del suo nuovo amico Tonino (Antonio Spitalieri) ed il valore della comunità assurge a scambio di mutuo supporto psico-fisico. Il Caltagirone Short FilmFest - ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice - è organizzato dal Comune di Caltagirone che lo patrocina insieme alla Regione Sicilia.

Fino al 25 giugno è aperto il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway: https://filmfreeway.com/CaltagironeShortFilmFest. La direzione artistica del festival, che sin dalla sua nascita si prefigge lo scopo di promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell'audiovisivo, è affidata ad Angela Failla e alla producer, attrice e cantante Eva Basteiro-Bertolí. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest