Siccità, il sindaco di Caltagirone Roccuzzo: "La regione dichiari stato di calamità"

Richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale e di misure compensative per i danni provocati alle colture dalla siccità e dai venti sciroccali. Ad avanzarla alla Regione siciliana è il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.

Nella nota, indirizzata al governatore Renato Schifani, all'assessore dell'Agricoltura Luca Sammartino, all'Ipa di Catania e alla Condotta agraria di Caltagirone e, per conoscenza, alle associazioni di categoria, si rileva che: "L'intero territorio del Comune di Caltagirone è interessato da una prolungata assenza di piogge e da venti di scirocco, che hanno compromesso le coltivazioni arboree ed erbacee, determinando in particolare danni a quelle non irrigabili e maggiori oneri per le coltivazioni irrigue".

Da queste considerazioni scaturisce la richiesta che, come sottolineato dall'assessore allo Sviluppo delle risorse territoriali Piergiorgio Cappello, "riguarda tutte le colture e l'intero territorio comunale, contemplando pure misure di sostegno economico per il maggior consumo di carburanti e di energia elettrica che gli agricoltori devono sostenere".