San Giovanni La Punta, l'assessore Capuana lascia: subentra Chiara Reale

Il Sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia ha nominato assessore Chiara Reale, dopo le dimissioni di Piermaria Capuana, nell’ambito del turnover previsto in giunta. Il neoassessore è avvocato e per la prima volta entra a far parte della giunta comunale. "Ringrazio Piermaria Capuana per aver assolto con serietà, competenza e spirito di collaborazione il ruolo di assessore - dichiara il Sindaco Antonino Bellia- auguro buon lavoro al neo assessore Chiara Reale con la certezza che anch’ella sarà in grado di rappresentare le esigenze della nostra comunità, mettendosi al servizio dei nostri concittadini. Con grande soddisfazione posso dire che con l’ingresso del neo assessore la giunta puntese, al contrario di altri comuni, ha una prevalenza femminile e questa condizione è sicuramente una marcia in più per la nostra comunità".