Il maggiore Emilia Altomonte è la prima donna al comando del I gruppo della guardia di finanza di Catania

Il maggiore Emilia Altomonte subentra al tenente colonnello Massimiliano Pacetto, che assume l’incarico di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Catania, dopo la quinquennale esperienza al comando del reparto operativo. Si conclude così un mandato durante il quale il tenente colonnello Pacetto ha diretto importanti operazioni di servizio, intercettando rilevanti frodi fiscali e illeciti comportamenti in danno alla Pubblica amministrazione, locale e nazionale. Il maggiore Altomonte, trentasettenne originaria di Caserta, laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, è la prima donna alla guida dell’importante reparto etneo. Dopo aver frequentato il 104° corso dell’Accademia (2004-2009), ha comandato la Tenenza - poi Compagnia - di Borgomanero, in provincia di Novare e dall’estate del 2012, ha retto un’articolazione dell’allora nucleo di polizia tributaria di Roma, dedicata alle verifiche fiscali. Nel periodo dal 2015 al 2019, ha ricoperto l’incarico di comandante della Compagnia di Civitavecchia, in provincia di Roma. Dal settembre 2019 a oggi, il maggiore Altomonte è stato impiegato presso l’ufficio Coordinamento Informativo del II reparto del Comando generale del Corpo, maturando una vasta esperienza in tema di ricerca, raccolta e gestione delle informazioni sensibili nonché in materia di cooperazione internazionale. Il comandante provinciale di Catania, generale B. Antonino Raimondo, ha ringraziato il tenente colonnello Massimiliano Pacetto per il lavoro svolto finora ed ha formulato l’augurio di buon lavoro al maggiore Emilia Altomonte, sottolineando l’importanza e la grande responsabilità dell’incarico assunto.