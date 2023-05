Camera Penale di Catania chiede incontro al garante regionale dei detenuti

"Il dramma si consuma torbidamente, spesso in silenzio. Poco risalto e poca attenzione sociale. Molti sussurri e parecchia angoscia. Nelle carceri siciliane sono morti alcuni reclusi; taluno di loro stava protestando con il civile mezzo dello sciopero della fame. Il grido dei dimenticati. Sale così vertiginosamente e proprio a partire dalla nostra terra, la tragica percentuale di morti in carcere". Lo scrive in una nota il direttivo della Camera Penale "Serafino Famà" di Catania.

"Tutto ciò deve destare un allarme speciale - prosegue il comunicato -, merita una adeguata attenzione ed esige risposte serie e ponderate da ogni prospettiva; dalla sede giudiziaria a quella amministrativa; dalla crisi infrastrutturale a tutto ciò che rappresenti, in casi come questi, lo Stato e la sua concezione. Uomini entrati in un penitenziario e licenziati perchè morti (a fronte di uno Stato che dovrebbe garantire loro la vita, la salute, il primato della legge ma anche quello della vera giustizia), propongono un tema caldo, forse meglio dire bruciante. E’ inaccettabile che avvenga tutto ciò; ed è ripugnante la connessa cultura del silenzio. I penalisti catanesi non possono restare inerti o rassegnati di fronte a tutto questo. Si è appreso che il Garante Santi Cunsolo ha esaminato gli atti relativi agli ultimissimi tragici avvenimenti e si prefigge di portare avanti le indispensabili e opportune iniziative di sua competenza".

"La questione, tuttavia, non è risolvibile - si legge - con astratti richiami alla 'burocrazia', alle distonie del 'sistema' e via dicendo. Tutto ciò è surreale, vago, e fa il paio con una sorta di deresponsabilizzazione diffusa, che non è più neppure possibile ipotizzare. Si devono risposte a madri, fratelli, figli, congiunti. Spesso, a monte di gesti estremi, vi possono essere state decisioni inadeguate e solo securitarie".

"La politica del 'tutti dentro' non è la migliore possibile - continua il direttivo della Camera Penale "Serafino Famà" -. Esistono molti casi in cui le misure alternative alla carcerazione (anche solo in sede cautelare) vengono disapplicate o ignorate pur di rivendicare la dura intransigenza di uno Stato non più credibile il quale ritiene, che con la forza e nella forza, si possa trovare il rimedio per i suoi troppi mali. Tutto ciò va denunziato e vanno assunte decisioni concrete ed immediate. Per questo la Camera Penale di Catania ha chiesto un incontro urgente con il Garante dei detenuti della Regione di Sicilia; al fine di fare il punto sulla situazione; proporre soluzioni svolgendo adeguate analisi in ordine a tutto ciò; analizzare condizioni e decisioni che possano avere determinato i fatti che qui ci occupano. Va ribadito energicamente che la vita del detenuto è esattamente identica, per valori, contenuti, prospettive e necessità di tutela, a quella di tutti gli altri uomini di questo pianeta. Su tale aspetto e sui suoi valori significanti, non è consentita alcuna rinuncia ne’ transazione".