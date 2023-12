Camion di un circo in giro privo di assicurazione: scattano sequestro e multa

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, in collaborazione con le pattuglie del reparto prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, hanno effettuato una mirata e capillare attività di controllo del territorio nelle zone di piazza Europa, viale Artale Alagona e via Alcide De Gasperi.

Nel corso del servizio sono state controllate 105 persone e 49 veicoli. In particolare, è stato sanzionato e sottoposto a sequestro amministrativo il camion di un noto circo, in quanto transitava al viale Artale Alagona, pubblicizzando gli spettacoli circensi, privo della necessaria copertura assicurativa. Inoltre, sempre sul lungomare, poco prima dell’ingresso nell’isola pedonale di San Giovanni Li Cuti, gli operatori di polizia hanno intercettato un fuoristrada con un carrello con le targhe completamente coperte con del nastro adesivo che si accingeva ad entrare nella zona ztl.

Il proprietario del mezzo si è giustificato con gli agenti dicendo di essere stato contattato da un cliente per prelevare una barca dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti e che proprio questi gli aveva suggerito di coprire le targhe con del nastro adesivo al fine di impedire il rilevamento della targa e di non incorrere quindi in alcuna sanzione. Alla luce di quanto accertato, è stato denunciato per il reato di occultamento di atti veri, previsto dall’art. 490 del codice penale.