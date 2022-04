Campagna Amica, a Misterbianco il primo mercato in una struttura sanitaria

Domani, mercoledì 27 aprile alle 9, sarà inaugurato il primo mercato Campagna Amica in una struttura sanitaria. Humanitas Istituto Clinico Catanese, a Misterbianco in Contrada Cubba SP45 ospiterà, infatti, ogni mercoledì gli agricoltori Coldiretti sui cui banchi verranno esposti frutta e verdura, formaggi e tanto altro ancora.

“Si tratta di un momento storico - sottolinea Andrea Passanisi, presidente Coldiretti Catania - perché si rafforza il legame già forte tra salute e sana alimentazione. La nostra provincia ha un ampio ventaglio agroalimentare salubre. Basta pensare alle arance rosse, o ai cavolfiori, alla frutta secca i cui benefici per la salute sono riconosciuti universalmente. I pazienti e le loro famiglie insieme al personale di Humanitas entreranno in contatto diretto con chi produce per perfezionare ancora di più quel patto tra produttore e consumatore, essenziale per la salute” – conclude Andrea Passanisi.

La salute di ogni persona passa dalla tavola e ancora prima da ciò che si acquista. “L’Istituto in prima linea per valorizzare la cultura del mangiare bene e sensibilizzare quanti ogni giorno varcano le porte dell’ospedale – afferma il dott. Giuseppe Sciacca, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese. L’avvio di questa sinergia si inserisce all’interno di Verde Humanitas, un’importante iniziativa di tutti gli Ospedali e Medical che si presente come una guida pratica per contribuire a costruire un futuro ambientale sano e sostenibile per le generazioni che verranno”.