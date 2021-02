Campagna di vaccinazione Covid, agenzie per il lavoro pronte a reclutare personale sanitario

Il 4 gennaio è stata aggiudicata la gara indetta dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, per individuare le agenzie per il lavoro che dovranno selezionare e assumere con contratti a termine di 9 mesi rinnovabile, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari per la campagna di vaccinazione in tutta Italia. Le agenzie per il lavoro stanno iniziando anche nel Catanese il reclutamento di medici, infermieri e assistenti sanitari per la campagna di vaccinazione Covid avviata in tutta Italia. Per il Nidil Cgil di Catania, il sindacato dei lavoratori atipici, sono ancora poco chiare le tempistiche per l’inizio della missione ma, spiega Edoardo Pagliaro, segretario del Nidil, “in questi giorni cercheremo di confrontarci con le agenzie del lavoro aggiudicatrici per la provincia etnea, e verificheremo le condizioni applicate a questi lavoratori”. Aggiunge Pagliaro: “Per poter svolgere il lavoro è previsto l’ obbligo assicurativo “per colpa grave sanitaria”. Rivolgendosi al Nidil Cgil, le lavoratrici e i lavoratori iscritti con contratti di collaborazione, somministrazione o a partita iva, impiegati nei servizi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, non dirigenti, hanno la possibilità di aderire senza alcun costo alla polizza.“ Per informazioni si può inviare una mail a catania@nidil.cgil.it oppure recarsi nella sede di via Crociferi 40, Catania.