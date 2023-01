Elezioni comunali, Davide Marraffino scende in campo con "Sud chiama Nord" e appoggia Tomasello

"Inizio così la mia campagna elettorale come ho sempre voluto fare, andare sul territorio con manifestazioni quartiere per quartiere e raccogliere le instanze dei cittadini confrontandomi e poratando avanti progetti per una Catania rinnovata. Il nome la politica sul territorio è proprio la mia visione di come ho sempre immaginato di fare politica, per me non ci saranno domeniche o festività perché chi veramente vuole cambiare le cose deve fare sacrifici per il bene comune". Lo afferma Davide Marraffino, candidato al consiglio comunale di Catania con "Sud chiama Nord" di Cateno De Luca, che ha scelto di apppoggiare la sindacatura di Riccardo Tomasello. La prima tappa del suo tuor elettorale si è svolta in piazza Europa.

"Sono contento della partecipazione del candidato sindaco Riccardo Tomasello e dell’onorevole Ludovico Balsamo e dell’onorevole Davide Vasta, un chiaro segnale di cambiamento e di partecipazione per il nostro territorio anche la Dominica mattina. La prossima tappa sarà in piazza Viceré il 29 Gennaio alle 11".