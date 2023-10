Campagna informativa nelle scuole promossa dalla Seus: studenti siciliani "a lezione" di 118 e 112

Studenti siciliani “a lezione” di emergenza-urgenza 118 e 112. Lo prevede l’iniziativa avviata dalla Seus- in sinergia con l’assessorato regionale alla Salute e le prefetture- con una campagna informativa rivolta alle scuole dell'Infanzia, Primarie, Medie e Superiori e che è stata illustrata durante una conferenza stampa nella “CUR 112 Sicilia Orientale” all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, ha sottolinato: "L'obiettivo è creare percorsi informativi per rendere chiaro e comprensibile anche ai più piccoli il funzionamento del 118 e del 'Numero Unico di Emergenza 112'. Chiunque può fare la differenza in queste situazioni: un bambino o un ragazzo che impara le procedure di chiamata dei soccorsi potrà salvare la vita a genitori, parenti ed amici e diventerà a sua volta un adulto che saprà adoperarsi correttamente in caso di emergenza. Un nostro operatore qualificato si recherà nelle scuole che aderiranno all’iniziativa gratuita e spiegherà come comportarsi in caso di emergenza. Inoltre è prevista la visita degli studenti nelle Centrali Operative del 112 di Catania e Palermo".

Salvatore Giuffrida, Commissario straordinario del Cannizzaro, ha affermato: "Grazie a questo progetto le fasce di età più giovani e ricettive all’uso degli strumenti digitali saranno “educate” ed informate sul corretto ricorso alle procedure relative all’emergenza-urgenza e alla richiesta dei soccorsi".

Durante la conferenza stampa Salvatore Vassallo e Calogero Porretta, operatori tecnici del “CUR 112 Sicilia Orientale”, hanno illustrato le modalità di svolgimento della campagna informativa. Sono intervenuti anche il viceprefetto di Catania, Antonio Gullì, i funzionari direttivi del “Servizio 6” del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’assessorato regionale alla Salute- Alessandro D’Acquisto ed Arianna Cusmà- e Maria Castiglione, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Vigo Fuccio-La Spina” di Acireale, una di quelli che ha già aderito all’iniziativa.

"Le scuole che volessero fare parte della campagna informativa potranno inviare una Pec a formazione@pec.nue112sicilia.it. Gli incontri saranno realizzati in spazi messi a disposizione dagli istituti scolastici ed è opportuno avere a disposizione un’aula multimediale oppure una sala conferenza. Sono previsti un modulo teorico di circa 3/4 ore, l’ausilio di video e slides, la simulazione di una chiamata al NUE 112 con un telefono giocattolo e la spiegazione del funzionamento delle App del 112 “Where ARE U” e “FlagMii® EML”. L'apprendimento è strutturato in maniera altamente esperienziale e dinamica, calibrandolo a secondo dell’età degli alunni/studenti", si legge nella nota.