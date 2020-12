Campagna di screening sui rientri a Catania: 44 i positivi su 4.184 tamponi

L'Asp di Catania rende noto che, ieri, nell'ambito della campagna di screening per Covid-19 rivolta ai cittadini rientrati nel territorio provinciale, sono stati eseguiti 4.184 tamponi, di cui 44 positivi. Nel dettaglio al Terminal C Aeroporto: 2968 tamponi (5 positivi); al drive-in ex Mercato Ortofrutticolo: 1066 tamponi (33 positivi); al drive-in PTA San Giorgio: 118 tamponi (6 positivi); al drive-in PTA San Luigi: 32 tamponi.

Rimarrà aperto fino alle 20 sia domani 24 dicembre che giovedì 31 dicembre il drive-in per i tamponi per il Coronavirus allestito nell'ex Mercato Ortofrutticolo di CATANIA. Il 25 dicembre e l'1 gennaio invece la postazione sarà chiusa al pubblico, così come il PTA San Giorgio e il PTA San Luigi.