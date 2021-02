Campagna vaccinale per anziani e soggetti fragili, "linea diretta" con Uil e Ital

La nota: "Per superare ogni barriera di accesso informatico al sistema di prenotazioni, ma anche per qualsiasi segnalazione, le nostre strutture sono a disposizione dei cittadini"

“Tutte le sedi di servizio Uil e gli sportelli del Patronato Ital nei 58 Comuni della provincia di Catania sono impegnati a rendere effettivo il diritto alla salute e, quindi, al piano vaccinale per anziani e persone fragili. Per superare ogni barriera di accesso informatico al sistema di prenotazioni, ma anche per qualsiasi segnalazione su questa fase delicatissima e fondamentale della lotta al Covid, le nostre strutture sono a disposizione dei cittadini. Ribadiamo quindi la nostra volontà di dare concretamente una mano, come abbiamo manifestato unitariamente ai dirigenti dell’Asp nel corso dell’incontro di giovedì”. Lo dichiarano i segretari generali della Uil e della Uil Pensionati di Catania Enza Meli, Maria Pia Castiglione e Nino Lombardo. Gli uffici del “Sindacato dei Cittadini” sono aperti dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-13/16-19. Linea diretta con la Uil ai numeri 095.312106, 095.321938, 095.311444.