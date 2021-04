Campagna vaccinazioni, anche oggi "open day" nei punti vaccinali della provincia etnea

1878 dosi di vaccino AstraZeneca sono state somministrate ieri nei Punti vaccinali dell’Asp di Catania, di cui 1377 a utenti che hanno aderito all’Open Day e che quindi si sono recati nei Punti vaccinali, senza prenotazione, per ricevere il vaccino. Nel dettaglio, le vaccinazioni senza prenotazione sono state: 286 all’Hub di Catania (nel quale complessivamente sono state inoculate 516 dosi di vaccino AstraZeneca), 252 al Pvt di Acireale, 119 ad Adrano, 132 a Belpasso, 220 a Caltagirone, 146 a Linguaglossa, 262 a Mascalucia, 113 a Randazzo, 118 a Scordia.

L’Open Day, che continua anche oggi, si concluderà domani, domenica 18 aprile. L’iniziativa, voluta dal presidente della Regione Siciliana, è rivolta ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili. In provincia di Catania, pertanto, oggi e domani, sono previste vaccinazioni straordinarie, senza prenotazione: dalle ore 8.00 alle ore 22.00, presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile); dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso i Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) di: Acireale, in Via Martinez, 19 Adrano, in Piazza Sant’Agostino Belpasso, in Via Nino Martoglio, 11 Caltagirone, in Via Circonvallazione, 112 (Hospice) Linguaglossa, in Piazza San Rocco, 42 Mascalucia, in Via di San Michele (Massannunziata) Randazzo, in Via Ospedale, 2 Scordia, in Via Luigi Capuana, 12.

In prima linea, in questa campagna, anche l’Ordine dei Medici di Catania al quale i vertici dell’Asp di Catania e il commissario per l’emergenza Covid rivolgono la loro gratitudine per aver accolto l’invito e per la partecipazione con numerosi volontari. Presso l’Hub di Catania e i Punti di Vaccinazione Territoriali sopra indicati sarà attivo un servizio di accoglienza e vigilanza in modo da evitare assembramenti e ordinare gli accessi in ragione della capacità ricettiva di ciascun Pvt L’Open Day con AstraZeneca è rivolto esclusivamente ai cittadini d’età compresa tra i 60 e i 79 anni, non fragili. Si invita la popolazione a rispettare tale indicazione e a recarsi presso i Punti Vaccinali solo se rientranti in questa categoria.