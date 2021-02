Campagna vaccinazioni, iniziate le somministrazioni ai medici

Ha preso il via regolarmente questa mattina, negli ambulatori dell’Ospedale Cannizzaro, la vaccinazione dei medici della provincia di Catania e dei rispettivi collaboratori, iscritti nell’elenco redatto dall’Ordine sulla scorta delle disposizioni dell’Assessorato regionale alla Salute e della collaborazione fra le Aziende ospedaliere e l’ASP dell’area metropolitana. L’area dedicata dall’Azienda Cannizzaro alla campagna vaccinale ha ospitato questa mattina i primi 50 iscritti, dei poco più di mille che nelle prossime settimane riceveranno il vaccino Pfizer: tutti liberi professionisti e loro collaboratori, o pensionati, che pertanto non sono rientrati nel target iniziale (medici ospedalieri, di libera scelta, 118 etc.). All’inizio delle somministrazioni, il presidente dell’Ordine prof. Ignazio La Mantia e il segretario dott. Alfio Saggio, con il dott. Maurizio Vancheri, hanno avuto modo di apprezzare i locali di accettazione, gli ambulatori di somministrazione, il laboratorio di preparazione, la sala di osservazione, accompagnati dal direttore generale dott. Salvatore Giuffrida e dal direttore sanitario dott.ssa Diana Cinà, che hanno illustrato il percorso. Con le prime somministrazioni ai sanitari inviati dall’Ordine dei medici, nel rispetto delle disposizioni regionali e ministeriali, l’Azienda Cannizzaro ha avviato la seconda fase della campagna vaccinale, successiva a quella iniziale riservata al personale ospedaliero.