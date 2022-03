I ragazzi puntesi del "DallachiesaBit" parteciperanno alla finale mondiale di robotica negli Usa

Il Sindaco di San Giovanni la Punta Nino Bellia e l'assessore alle politiche scolastiche Piermaria Capuana annunciano di essere riusciti a reperire le risorse per consentire ai ragazzi dell'istituto puntese "Dalla Chiesa" di San Giovanni la Punta, di partecipare e rappresentare la Sicilia nella città americana di Houston con la loro squadra "DallachiesaBit" dopo aver vinto le nazionali di robotica durante la competizione "First Lego League".

Un lavoro istituzionale a stretta collaborazione con la Regione Siciliana: il presidente Musumeci e l'assessore all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla hanno subito accolto la richiesta del Comune di San Giovanni la Punta stanziando un contributo di 40 mila euro, che permetterà ai ragazzi del "DallachiesaBit" di volare verso il sogno mondiale.

"Mi preme ringraziare il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e l’assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla - afferma il sindaco di San Giovanni la Punta Nino Bellia - sin da subito siamo stati sollecitati nel cercare di reperire queste risorse. Da primo cittadino era doveroso attivarsi immediatamente e la risposta e la sensibilità verso questa eccellenza del nostro paese è stata subito raccolta con fattività dalla Regione Sicilia. Una risposta che premia sempre di più il merito dei ragazzi del 'DallachiesaBit' straordinari nel distinguersi e primeggiare tra i tanti istituti nazionali e adesso la possibilità di affrontare una missione unica quella mondiale grazie all'intervento della Regione siciliana".

Soddisfazione per la missione istituzionale andata a buon fine è stata espressa anche dall'assessore alle politiche scolastiche Piermaria Capuana: "È stato per noi un dovere istituzionale, considerando l'attenzione dovuta al bisogno di investire a garanzia dei giovani, alimentando il talento di chi rappresenterà la Sicilia e l'Italia in tutto il mondo. Abbiamo preso l'impegno con il sindaco e in meno di 24 ore abbiamo avviato un’interlocuzione istituzionale con la Regione siciliana trovando la giusta considerazione. Il nostro è stato un impegno, quello di creare un ponte che potesse collegare l'esigenza ed il bisogno dei giovani e della scuola con i mezzi messi a disposizione dalla Regione siciliana per sostenere questo ambìto sogno. Questo è uno dei principi che rappresenta la nostra politica del fare, supportando, sostenendo e investendo sul potenziale del futuro".