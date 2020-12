Campisi: “Ripristinare il servizio di sorveglianza al parco Gioeni”

Il consigliere comunale Alessandro Campisi chiede all'Amministrazione di ripristinare il servizio di sorveglianza al parco Gioeni. L'esponente di Grande Catania ha raccolto le istanze dei residenti della zona che chiedono più attenzione alla questione sicurezza nel parco. "Il parco Gioeni rappresenta un punto di aggregazione per giovani e meno giovani ed è importante garantire la sicurezza a tutti coloro che ne fruiscono. Più volte in aula ho esortato il Comandante Sorbino a ripristinare il presidio dei vigili urbani ma per mancanza di personale non è stato possibile. A fronte dell'assunzione di 30 nuove unità, rivolgo nuovamente il mio appello al Comandante e all'Assessore al ramo, Alessandro Porto, affinché il servizio venga nuovamente garantito. Inoltre, alla luce dei frequenti atti vandalici che si sono susseguiti nell'ultimo periodo, chiedo che vengano installate delle telecamere di videosorveglianza. Uno dei più importanti polmoni verdi della città non può continuare ad essere ostaggio di incivili e gente poco raccomandabile."