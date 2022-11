Il campo di Monte Po sarà gestito dall’Usd Atletico Catania

La conduzione e la gestione del campo di Monte Po è stata assegnata dall’amministrazione comunale di Catania alla Usd Atletico Catania, società sportiva che milita nel campionato regionale di Promozione, a conclusione di una procedura a evidenza pubblica in cui la società calcistica del capoluogo etneo è stata l’unica partecipante. L’iniziativa si inserisce nel programma di esternalizzazioni degli impianti sportivi di proprietà comunale. La scorsa settimana il campo di Nesima è stato aggiudicato al Catania SSD, a conclusione di un’analoga procedura di gara, la prima a essere stata espletata. Il campo di Monte Po, realizzato per le Universiadi del 1997, è stato assegnato all’Usd Atletico Catania, per dieci anni rinnovabili per altri dieci. Sono invece andate deserte le procedure di gara per assegnare gli impianti sportivi per i campi di calcio Duca D’Aosta, IV Novembre, Zia Lisa, Velletri e Seminara. Per questi restanti impianti si procederà con un nuovo iter a evidenza pubblica e in caso di ulteriore mancanza di offerte assegnate a trattativa privata. L’avvio del processo di esternalizzazione dei campi di calcio comunali è stato avviato con una delibera del consiglio comunale dello scorso 25 agosto, preceduta dall’atto di indirizzo della giunta municipale deliberato l’11 agosto, a cui sono seguite le necessarie procedure di gara per assegnare, a termini di legge, la gestione dei singoli impianti.