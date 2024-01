Belpasso, consegnati i lavori per la riqualificazione del campo da rugby

"Il 2024 si apre con una nuova consegna lavori alla ditta appaltatrice vincitrice della gara per la riqualificazione del Campo da Rugby Giuseppe Rizzo". È quanto dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Il campo, che si trova alla periferia sud della città, su via Mazzola, verrà riqualificato con la costruzione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoio per gli atleti, spogliatoio tecnici, infermeria e deposito attrezzature; un nuovo impianto di irrigazione del terreno di gioco e un nuovo impianto di videosorveglianza. Gli interventi rispondono alle normative Coni e sono finanziati nell'ambito del bando Pnrr per la Rigenerazione urbana, con un costo del progetto finanziato di 350.832,00 euro. “Ringrazio sempre la scorsa amministrazione, e i nostri uffici, per il lavoro svolto nella pianificazione degli interventi da effettuare sul nostro territorio. Dopo lammissione a finanziamento, in questi mesi abbiamo espletato le gare, firmato i contratti con le imprese e ora stiamo consegnando i lavori, senza perdere nemmeno un euro, continua il sindaco. Il rugby è uno sport di squadra che insegna valori e attitudini utili per affrontare la vita di tutti i giorni. Belpasso ha una gloriosa storia in questo sport che sono certo continuerà a brillare come nel passato. Colgo loccasione per ricordare che il nostro campo è stato intitolato a un giovane belpassese, Giuseppe Rizzo un grande appassionato e giocatore di rugby scomparso molti anni fa", conclude il sindaco Caputo.