Campo scuola di Picanello, al via i lavori di riqualificazione

Un impianto completamente rinnovato per lo sport di base e per accogliere manifestazioni di livello regionale e nazionale. Il campo “Scuola” di atletica leggera di via Grasso Finocchiaro, a Picanello, si appresta a cambiare radicalmente volto grazie ai lavori di ristrutturazione voluti dall’Amministrazione Comunale che saranno completati entro la prossima primavera, grazie a uno stanziamento di 1,29 milioni di euro, fondi comunitari del Pon Metro, per il programma delle città metropolitane. “Si tratta di un momento storico non solo per l’atletica leggera ma anche per il quartiere di Picanello e l’intera città di Catania - ha commentato Sergio Parisi, nella doppia veste di assessore allo sport e alle politiche comunitarie, consegnando il cantiere alla ditta esecutrice dei lavori-. Un progetto di radicale riqualificazione di un impianto realizzato negli anni ’60 che diventa un fatto concreto che vogliamo diventi simbolo di rinascita. Una finalità sociale che ha guidato la scelta dei mesi scorsi della giunta, con il sindaco Salvo Pogliese in testa, di inserire nel piano della rimodulazione dei fondi comunitari questo e altri interventi a favore di quartieri con maggiori necessità di attenzione”. In dettaglio, il progetto di ristrutturazione del Campo Scuola, la cui esecuzione è stata affidata con una procedura di gara semplificata e digitale alla ditta Global Technology System di Misterbianco, con un ribasso del 20,66 % sulla base d’asta, prevede il rifacimento della pista per le gare di corsa; la fornitura dei dispositivi relativi ai salti in lungo, in alto, con l’asta e i lanci; il ripristino dei muri perimetrali e degli spogliatoi; nuovi impianti d’illuminazione e d’irrigazione e la sistemazione della tribunetta con apposito spazio stampa. Gli interventi sono stati raccordati tramite l’assessore Sergio Parisi con la federazione di atletica leggera, al fine di migliorare la struttura e renderla funzionale anche alle esigenze agonistiche. “Avremo finalmente la possibilità -ha aggiunto l’assessore Parisi- di ospitare manifestazioni anche nazionali di atletica leggera in linea con l’iniziativa dell’Amministrazione di incentivare l’organizzazione di eventi con il contributo del Comune, grazie alla delibera sull’utilizzo dei fondi della tassa di soggiorno, diventata un modello in tutta Italia. Un risultato frutto di un lavoro di squadra e di sinergia tra le direzioni comunali, come anche accaduto per l’apertura di questo cantiere in sinergia tra la Direzione politiche comunitarie e quella allo Sport entrambi diretti dall’ingegnere Fabio Finocchiaro e la ragioneria generale con l’ufficio appalti, che ha consentito in tempi rapidi, appena cinque mesi dalla delibera di finanziamento alla consegna dei lavori, l’avvio del cantiere per riqualificare un impianto che deve tornare a essere il fiore all’occhiello dell’atletica siciliana”. Alla consegna dei lavori hanno partecipato anche il presidente della commissione consiliare sport e cultura Giovanni Grasso, il consigliere comunale Daniele Bottino, i presidenti dei Municipi 2° e 3°, Massimo Ruffino e Paolo Ferrara, il delegato del Coni Enzo Falzone, il presidente della Fidal Giuseppe Sciuto, il dirigente tecnico comunale Fabio Finocchiaro e il funzionario comunale addetto agli impianti sportivi Roberto Marzà.