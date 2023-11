Camporotondo Etneo, consigliere comunale nella bufera: urla in aula "Heil Hitler"

Destinato a far discutere a lungo il gesto di un consigliere comunale di Camporotondo Etneo. Durante una seduta del civico consesso, nello specifico quella del 31 ottobre scorso con focus sul bilancio di previsione dell'ente, il consigliere di opposizione Giuseppe Montesano - come documentato dai video che circolano sul web - ha riprodotto il saluto nazista urlando in aula "Heil Hitler". L'atto ha scatenato una feroce polemica tra i presenti, che si è protratta anche successivamente. I toni del confronto si sono fatti aspri col passare delle ore ed è probabile che la vicenda abbia ripercussioni anche in futuro: da una parte c'è chi invita il consigliere Montesano alle dimissioni, dall'altra c'è la promessa di sporgere querela nei confronti di chi a suo dire ha strumentalizzato il gesto, spogliandolo dal contesto in cui è stato perpetrato. Durissime le parole in un post sui social del primo cittadino di Camporotondo Etneo, Filippo Rapisarda.

"Gli ultimi due consigli hanno riguardato il bilancio di previsione che è, nelle more, manifesto politico e, sui quali argomenti, i vari gruppi presenti in aula consiliare si confrontano emendando idee programmatiche per il comune - ha scritto il sindaco -.Quello a cui, ahimè, abbiamo assistito è stato, invece, un deserto di idee da parte di una minoranza, non posso nemmeno definirla opposizione, telecomandata da un ormai libero cittadino che inneggia odio, semina ansie e disperde falsità tra i cittadini che, non meno di cinque mesi fa, hanno sottolineato quanto fossero stanchi di questo tipo di fare amministrativo. La miglior manifestazione di questo gruppo si è avuta quando un consigliere comunale di minoranza ha ritenuto opportuno rivolgersi al presidente del consiglio con un “Heil Hitler”. Espressione condannata duramente da tutte le forze politiche nazionali, dal nostro codice penale e, non per ultimo, dal buon senso di ogni cittadino che ne conosce il reale significato storico. Io potrei dissociarmi, gridare vergogna sui social incitando all’odio ma l’unica cosa che posso auspicarmi per il paese del quale sono primo cittadino sono le dimissioni immediate del consigliere in questione. Le scuse non possono bastare quando il gesto è così grave e sarebbe stato opportuno che il capogruppo di opposizione si allontanasse moralmente da tale gesto insieme agli altri consiglieri di opposizione. Trovo stomachevoli i teatrini ai quali puntualmente la minoranza ci costringe ad assistere, sia tra i banchi del consiglio che tra i loro sostenitori in aula, ma questa volta è stato superato un limite etico e morale che non può e non deve essere ignorato".

Contattato da Catania Today, Giuseppe Montesano ha fornito la propria versione dei fatti tramite una nota che riportiamo integralmente:

Il presente comunicato stampa al fine di chiarire definitivamente quanto accaduto nel corso dell'Assemblea Consiliare del 31/10/23. Il gesto da me compiuto, utilizzato dal Presidente e dall’Amministrazione in maniera volutamente errata e distorta, era chiaramente un modo “forte” per sottolineare il clima dittatoriale, purtroppo sempre utilizzato in tutte le sedute di questo Consiglio. Non sono un sostenitore del fascismo e ne prendo pubblicamente le distanze. Il tanto condannato gesto, al contrario di ciò che maldestramente si tenta di far credere, voleva solo evidenziare la totale assenza di democrazia, atteso che come si evince dal video integrale, il Presidente ad ogni richiesta del Consigliere Gabriele Helga e mia, rispondeva “non le do la parola”, “gliel’ho già data e adesso non parla più”, “le ho dato la possibilità di parlare”, “lei deve chiedere il permesso di parlare”, “io le ho già dato abbastanza spazio”, e addirittura chiedeva di leggere preventivamente la Comunicazione del Consigliere Gabriele, prima di poterne permettere la lettura in aula. Il Consiglio Comunale deve essere condotto secondo legge e regolamento e soprattutto nel rispetto del fondamentale principio di democrazia, ottenuto con grandi ed importanti battaglie, e non secondo le modalità discrezionali e discutibili del Presidente del Consiglio. Infine, mi preme ricordare che la Costituzione Italiana, all’art. 21, sancisce il chiaro diritto della libertà di parola, diritto probabilmente rimosso dall'attuale Presidente del Consiglio Comunale di Camporotondo