Bruciano le montagne di Calatabiano, intervengono i Canadair

Questa mattina sono andati in fumo diversi ettari di vegetazione spontanea sui costoni delle colline di Calatabiano. Per diverse ore i Canadair hanno operato in zona, sorvolando la costa durante le operazioni di rifornimento d'acqua in mare sotto l'occhio dei numerosi bagnanti che stanno affolando le spiagge di Fondachello. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica e l'intervento è quasi concluso.