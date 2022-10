Canadair precipitato a Linguaglossa, Babcock: "Sostegno alle famiglie dei piloti"

Babcock che gestisce per conto del governo in Italia alcuni mezzi anti incendi, conferma tristemente che i suoi piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone sono deceduti in seguito all'incidente accaduto giovedì scorso, durante una missione antincendio a Linguaglossa